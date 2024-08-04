Экс-игрок сборной России рассказал, как попал на СВО

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин, который в настоящее время участвует в СВО, стал одним из главных героев специального репортажа на телеканале «Россия 24», и рассказал, как ему далось решение вступить в бригаду «Эспаньола». Его слова передает Sport24.

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«Вообще! Просто настолько легко! Еще когда первый раз приехал, уже тогда зародились такие мысли и идеи. И с каждым разом, приезжая и проникаясь этой всей ситуацией… Когда приехал и подписал контракт, это было настолько легко, осознанно и с радостью», — признался Соломатин.



«Эспаньола» — добровольческая бригада, костяк которой составляют футбольные фанаты. Соломатин вступил в ее ряды 7 августа 2023 года.

Соломатин до этого несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью — привозил еду, вещи и предметы первой необходимости для бойцов «Эспаньолы». Соломатин в разные годы выступал за московские «Торпедо», «Локомотив» и ЦСКА. Он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. С 1998 по 2003 год он вызывался в сборную России, был участником чемпионата мира, который прошел в 2002 году.