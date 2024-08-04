Именной Mercedes Хабиба Нурмагомедова выставили на срочную продажу

Именной Mercedes-Benz AMG GT чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова снова появился в открытой продаже. Владелец выставил его с тем, чтобы машину не отобрали судебные приставы, пишет Telegram-канал Mash.

Журналисты напомнили, что авто в 2016 году подарил спортсмену бизнесмен из Дагестана Зиавудин Магомедов, позже приговоренный к 18,5 года лишения свободы по делу о хищении 11 млрд рублей.

Через пять месяцев после передачи друг Нурмагомедова разбил машину на улицах Махачкалы. После ДТП ее удалось все же восстановить.

По данным канала, в 2022 году фанат чемпиона UFC приобрел автомобиль 2015 года два года назад и специально не переоформлял, так как желал, чтобы в ПТС оставалось имя Хабиба.

В июле 2024 года в отношении Нурмагомедова было возбуждено исполнительное производство на 79,4 млн рублей. Затем приставы запустили процедуру поиска его имущества для изъятия и продажи.

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В связи с тем, что Mercedes также может попасть в руки стражей порядка, владелец выставил его на продажу в Махачкале за 16 млн рублей, хотя ранее желал получить 20 млн. Кроме того, мужчина рассматривает и обмен: на «трёшку» в столице Дагестана или «однушку» в Москве, констатировали журналисты канала.