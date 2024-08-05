США планируют серию громких разоблачений о российском спорте

По данным Службы внешней разведки России, США готовят серию громких публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте, под ударом должны оказаться художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание. Об этом пишет РИА Новости.

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В спецслужбе подчеркнули, что в Вашингтоне «планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении» и в центре внимания должны оказаться дисциплины, в которых российские спортсмены являются «глобально признанными лидерами», сообщает РИА Новости Спорт.

Курируют проект бывшие руководители антидопинговой лаборатории Родченков и Соболевский, так как «считается, что они сохранили «устойчивые связи» с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», пояснили в Службе внешней разведки России.

«Главная трудность, с которой в настоящий момент сталкиваются организаторы провокации, - фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия без какого-либо намека на допинг безоговорочно доминировала десятилетиями», - проинформировали в СВР.



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Таким образом, Родченкову и Соболевскому «поставлена задача не сдерживать собственное воображение», цитирует заявление спецслужбы ТАСС.

Ранее в США был принят «закон Родченкова», предусматривающий уголовное преследование для тех, кто принимает участие в «коммерческих» схемах по оказанию влияния на международные спортивные соревнования с помощью допинга. Для них предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн долларов или до 10 лет лишения свободы.

Документ назван в честь бывшего заведующего московской антидопинговой лабораторией Григория Родченкова, который бежал в США и выступил с обвинениями в адрес российских властей о создании системы допинга в стране. Примечательно, что закон не касается американских профессиональных лиг и студенческого спорта.