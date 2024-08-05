Готовящееся в США расследование о допинге в российском спорте — это не удивительный шаг со стороны Вашингтона, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. News.ru

«Это виды спорта, где допинг вообще не нужен. Ничего нового, все в их стиле, ничего не меняется. Какие последствия могут быть, я об этом не думала <...> Удивилась бы я, если среди этих видов спорта оказались лыжи? Я ничему не удивлюсь. Знаю, что мы не применяем допинг, боремся с ним, и наши спортсмены абсолютно чисты. Поэтому пусть пишут, что хотят», — заявила Вяльбе. ТАСС

В понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщила, что США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по изоляции России в мировом спортивном движении. На сей раз готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. Матч ТВ