Экс-замглавы антидопинговой лаборатории в Москве объявили в розыск

Бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные СВР, он курировал публикации о том, что российские спортсмены якобы употребляют допинг.

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Карточка с данными Соболевского появилась в базе МВД. В ней указано, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако не уточняется, по какой именно.

США готовят громкие разоблачения ради изоляции России в мировом спорте

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинила РФ в нарушении правил. Организация утверждала, что российские спортсмены употребляют мельдоний и иные запрещенные препараты. После этого на тот момент глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков улетел в США вместе с Соболевским. По прилету он дал интервью, в котором заявил, что в Сочи членов сборной России якобы «накачивали» допингом ради победы на турнире.

В 2017 году Родченкова заочно арестовали по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). 5 августа Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила, что США готовят новую серию статей о допинге среди российских спортсменов. По информации спецслужбы, публикации курируются Родченковым и Соболевским, с чем и может быть связано объявление в розыск последнего.