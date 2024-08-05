Свыше 7 тысяч спортивных мероприятий проведено в 2024 году в России, сообщил Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2024 году в России состоялось свыше семи тысяч спортивных мероприятий.
Отмечается, что этот результат почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще не менее шести тысяч мероприятий планируется провести до конца года.
— Это серьезный рост для достижения цели, поставленной главой государства, по вовлечению россиян в занятия физической культурой и спортом. Массовые забеги, фестивали, чемпионаты и международные соревнования рассчитаны на детей и взрослых. Ежегодно мы тщательно разрабатываем календарь спортивных событий. Президент РФ Владимир Путин поручил учитывать международный график при планировании соревнований в нашей стране, чтобы желающие спортсмены высокого уровня могли принимать в них участие. Обязательно учтем это в работе, — цитирует Чернышенко пресс‑служба правительства России.
В октябре в Уфе состоится международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».