Свыше 7 тысяч спортивных мероприятий проведено в 2024 году в России

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2024 году в России состоялось свыше семи тысяч спортивных мероприятий.

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Отмечается, что этот результат почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще не менее шести тысяч мероприятий планируется провести до конца года.

— Это серьезный рост для достижения цели, поставленной главой государства, по вовлечению россиян в занятия физической культурой и спортом. Массовые забеги, фестивали, чемпионаты и международные соревнования рассчитаны на детей и взрослых. Ежегодно мы тщательно разрабатываем календарь спортивных событий. Президент РФ Владимир Путин поручил учитывать международный график при планировании соревнований в нашей стране, чтобы желающие спортсмены высокого уровня могли принимать в них участие. Обязательно учтем это в работе, — цитирует Чернышенко пресс‑служба правительства России.



В октябре в Уфе состоится международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».