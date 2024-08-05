Первый филиппинский чемпион ОИ получит пожизненный запас бесплатной лапши

Первый в истории олимпийский чемпион из Филиппин гимнаст Карлос Юло получит пожизненный запас бесплатной лапши, жареной курицы и печенья, бесплатный доступ к колоноскопии, собственный дом и ₽54,5 млн призовых. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

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По сообщению источника, таким образом государство и местные компании решили отблагодарить спортсмена, который завоевал две золотых медали — он стал чемпионом в вольных упражнениях и в опорном прыжке на Олимпиаде-2024 в Париже.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.