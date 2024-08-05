Фетисов о расследованиях США про российский допинг: «Мы все время будем под микроскопом, расслабляться нельзя. Если мы не принимали допинг, бояться нечего»
Вячеслав Фетисов высказался о готовящихся в США допинг-расследованиях.
Ранее Служба внешней разведки России предупредила о готовящихся в США расследованиях про допинг в российском спорте.
«Есть Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое регулирует все эти отношения. Пробы все уже хранятся, их невозможно подменить. Если мы не принимали допинг, нам нечего бояться. Мы все время будем под микроскопом, поэтому надо очень внимательно ко всему относиться. Расслабляться точно нельзя. Мы уже несколько лет под микроскопом ходим и будем ходить», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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Фетисов о расследованиях США про российский допинг: «Мы все время будем под микроскопом, расслабляться нельзя. Если мы не принимали допинг, бояться нечего»
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