Провалившая гендерный тест Иман Хелиф выступила с призывом

Алжирская спортсменка Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, призвала соблюдать олимпийские ценности и воздержаться от травли атлетов. Комментарий Хелиф приводит агентство Associated Press.

"Я посылаю всем людям мира послание соблюдать олимпийские принципы и Олимпийскую хартию, воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это имеет последствия, огромные последствия, - сказала Хелиф.- Это может уничтожить людей, это может убить мысли, дух и разум людей. Это может разделить людей. И поэтому я прошу их воздержаться от травли".



Выступление на олимпийском женском турнире по боксу алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, вызвало широкое обсуждение спортивной общественности. В Международной ассоциации бокса отметили, что в анализе крови боксеров присутствуют и мужской и женский кариотип. Обе спортсменки продолжают выступление на Олимпиаде.

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Олимпийские игры завершатся 11 августа.