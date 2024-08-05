Журова резко ответила на нападки Земфиры*

Нападки Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) могут быть связаны с тем, что она пытается во всем найти злой умысел, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что артистка находится не в России, поэтому ее заявления абсолютно понятны. Таким образом депутат отреагировала на критику со стороны певицы в свою сторону после реакции на получение теннисистками из России серебряных медалей на Олимпиаде.

Ей, видимо, злость застилает глаза, и она не видит очевидного. Понятно, с чем могут быть связаны такие заявления. Она же там находится, а не здесь. Она иноагент, что она еще должна была сказать? Она видит во всем какой-то злой умысел. С моей стороны злого умысла вообще не было. Я просто констатировала факт, как он есть на самом деле, не более того, — пояснила Журова.



По словам парламентария, Земфира могла разучиться читать по-русски. Депутат отметила, что поздравила теннисисток с победой в своем комментарии, но указала, что эти медали они получили как индивидуальные спортсменки.

Как Диана Шнайдер раскрылась на Олимпиаде-2024

Если прочитать мой комментарий, мне кажется, там все написано, просто она читать не умеет. Я написала там о том, что поздравляю девочек, но выиграли они эту медаль, как индивидуальные спортсмены, не для страны. Что-то не так? Она просто не умеет читать, — добавила парламентарий.



Земфира ранее предложила Журовой сходить в баню и «зло с себя смыть». Таким образом она отреагировала на слова бывшей спортсменки о том, что российские теннисистки на ОИ в Париже завоевали медали «для себя». Земфира посоветовала Журовой не высказываться за всех и отметила, что очень болела за Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.