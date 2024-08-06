Синхронистка предложила Родченкову «продегустировать» ее допинг-пробу

Синхронистка Шишкина: «Предлагаю Родченкову, подобно сомелье, попробовать на вкус мою пробу с ЧМ-2009 – она как раз уже настоялась»
Синхронистка Шишкина предложила Родченкову «продегустировать» ее допинг-пробу.
Ранее Служба внешней разведки России (СВР) предупредила, что в США готовятся новые расследования на тему российского допинга: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию». По информации СВР, одним из кураторов проекта является экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
«Все медали и титулы завоеваны нашей командой исключительно за счет сил, здоровья, многочасовых тренировок, таланта спортсменов и тренеров. А если гражданин Родченков и его соратники хотят проверить наши пробы, то могут делать это сколько угодно и как угодно. В качестве новейшего исследования предлагаю ему, подобно сомелье, попробовать на вкус одну из моих первых проб, с чемпионата мира 2009 года, – она как раз уже настоялась. Приятной дегустации!» – написала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в своей колонке на «СЭ».
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Синхронистка Шишкина: «Предлагаю Родченкову, подобно сомелье, попробовать на вкус мою пробу с ЧМ-2009 – она как раз уже настоялась»
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