Синхронистка предложила Родченкову «продегустировать» ее допинг-пробу

Синхронистка Шишкина предложила Родченкову «продегустировать» ее допинг-пробу.

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Ранее Служба внешней разведки России (СВР) предупредила, что в США готовятся новые расследования на тему российского допинга: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию». По информации СВР, одним из кураторов проекта является экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.