Премьер-министр Румынии отказался ехать на церемонию закрытия Олимпиады

Премьер Румынии не поедет на закрытие Олимпиады-2024 из-за отнятой у сборной медали.

Об этом Марчел Чолаку сообщил в соцсети.

5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, американка Джордан Чайлз стала пятой.

США подали протест на оценку Чайлз, и ее пересмотрели – Чайлз поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады, Бэрбосу опустилась на четвертое место.