Президент Аргентины прокомментировал нападение на дом Месси
Президент Аргентины Хавьер Милей прокомментировал нападение на дом футболиста Лионеля Месси на Ибице. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт» со ссылкой на его заявление в социальных сетях.
По словам Милея, после инцидента с домом Месси, Мадрид должен гарантировать безопасность для всех граждан Аргентины, которые находятся на территории Испании. Он также назвал всю сложившуюся ситуацию «трусливым и бредовым происшествием».
«Я выражаю солидарность с семьей Месси в связи с этим трусливым и бредовым происшествием и прошу правительство Педро Санчеса гарантировать безопасность аргентинских граждан, которые проживают в Испании», — написал он.
Напомним, что ранее испанские экоактивисты из организации Futuro Vegetal облили дом Месси на Ибице красной и черной краской. Свои действия они объяснили протестом против политики властей по поводу климатического кризиса.