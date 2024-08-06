Двух судей Лиги чемпионов уволили из-за кражи дорожного знака

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Судьи футбольной Лиги чемпионов из Польши Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы из-за пьяного дебоша. Об этом сообщает Weszlo.

Отмечается, что прошлой ночью Франковского и Мусяла заметили в состоянии алкогольного опьянения — судьи несли по улице украденный дорожный знак. На место прибыла полиция, после чего арбитры были отправлены в вытрезвитель.

В результате судьи были отстранены от работы на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс». Кроме того, Польский футбольный союз заявил о проведении расследования сложившейся ситуации — если обвинения в адрес Франковского и Мусяла подтвердятся, то арбитры будут окончательно уволены.

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