Поставщик продуктов на Олимпиаду отреагировал на слова о червях в еде

«Нет никаких доказательств правдивости этого заявления». Поставщик продуктов питания на Олимпиаду отреагировал на слова Адами Пити о червях в еде
Компания-поставщик продуктов питания на Олимпиаду в Париже отреагировала на слова британского пловца Адами Пити о червях в еде.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити заявил, что люди, питающиеся в олимпийской деревне в Париже, находят в рыбе червей.
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Поставкой еды на Олимпиаду-2024 занимается кейтеринговая компания Sodexo.
«Нет никаких доказательств правдивости этого заявления, а это довольно серьезные обвинения. Нет никакой информации, которая могла бы подтвердить это сенсационное заявление», — заявили в компании.
«Нет никаких доказательств правдивости этого заявления». Поставщик продуктов питания на Олимпиаду отреагировал на слова Адами Пити о червях в еде
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