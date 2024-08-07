Поставщик продуктов на Олимпиаду отреагировал на слова о червях в еде

Компания-поставщик продуктов питания на Олимпиаду в Париже отреагировала на слова британского пловца Адами Пити о червях в еде.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити заявил, что люди, питающиеся в олимпийской деревне в Париже, находят в рыбе червей.

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Поставкой еды на Олимпиаду-2024 занимается кейтеринговая компания Sodexo.