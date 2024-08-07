$85.16+0.2293.03-0.01
Войти в почту

«Нет никаких доказательств правдивости этого заявления». Поставщик продуктов питания на Олимпиаду отреагировал на слова Адами Пити о червях в еде

Компания-поставщик продуктов питания на Олимпиаду в Париже отреагировала на слова британского пловца Адами Пити о червях в еде.

Поставщик продуктов на Олимпиаду отреагировал на слова о червях в еде
© globallookpress.com

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити заявил, что люди, питающиеся в олимпийской деревне в Париже, находят в рыбе червей.

Российский боксер Аминева получает угрозы после вызова на бой Хелиф

Поставкой еды на Олимпиаду-2024 занимается кейтеринговая компания Sodexo.

«Нет никаких доказательств правдивости этого заявления, а это довольно серьезные обвинения. Нет никакой информации, которая могла бы подтвердить это сенсационное заявление», — заявили в компании.
Около спорта
Адам Пити
1
Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости