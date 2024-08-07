Отец футболиста «Авангарда» погиб во время нападения на Курскую область

Отец футболиста академии ФК «Авангард» погиб при атаке ВСУ в Курской области
Отец игрока академии курского ФК «Авангард» Александр Чекалин погиб в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Уточняется, что 36-летний мужчина работал фельдшером скорой помощи и во время атаки был на выезде. Вместе с Чекалиным погиб водитель Александр Никитичев.
«Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память», - говорится в сообщении.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в Курской области в результате массированной атаки ВСУ пострадали шестеро детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».