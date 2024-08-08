Дмитрий Васильев считает критику WADA в адрес USADA «показухой».

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– WADA создано для всех, кроме Америки. Сколько было прецедентов, когда американские спортсмены, нарушавшие допинговый кодекс, уходили от ответственности. А тех, кого наказывали даже дважды за употребление, получали допуск на ОИ. Это было и в легкой атлетике, и в других видах спорта. Законы они писали сами, но не для себя, а для остальных.

Ситуация складывается так, что либо нужно менять кодекс WADA, либо создавать другую организацию. Это ручная организация. Хотя Банька и руководит WADA, и делает высказывания, обличающие Америку, но все это в моем понимании – 100% показуха. Сделать вид, что для Америки нет исключений, – это все вранье.

Они повозмущаются, скажут: «Смотрите, мы и Америку пытаемся привести к общей ответственности». Но это обычный спектакль, который ничем не закончится, даже не сомневаюсь. Что сейчас мешает Баньке провести допинг-тесты этих спортсменов? Он только декларирует, а должен дать команду. И все те, кто не пройдут тестирование, должны автоматически быть дисквалифицированы.

Сейчас запустили вторую волну в отношении России с нашими самыми успешными видами спорта: синхронное плавание, фигурное катание, художественная гимнастика. Поставили задачу, иуда Родченков опять что-то наболтал, и опять они добьются каких-то успехов. Не дай бог, конечно, но думаю, что он что-то солжет, а они побегут осуждать наших спортсменов. Это все спектакль, и особо реагировать на него не стоит, он показывает лицемерие наших западных недругов.

– WADA еще заявило, что минимум три американских спортсмена с допинг-нарушениями соревновались, действуя в качестве тайных агентов USADA.

– Нет такой статьи в кодексе WADA, чтобы создавать своих агентов, поэтому они не имели права делать такие вещи. Это все высосано из пальца. Они выдумывают на ходу правила, которых нет, и создают для USADA какие-то особые полномочия и условия, чтобы вести борьбу против допинга.

Достаточно посмотреть, какое количество спортсменов из каких стран попались на допинге – американцы лидируют с отрывом. Значительная часть этих допинг-скандалов была просто прикрыта USADA, которая сейчас бьет себя в грудь и кричит, что всех выведет на чистую воду. Так и хочется продолжить – кроме американцев, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.