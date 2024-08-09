Sony Interactive Entertainment продолжит спонсировать УЕФА

На сайте УЕФА появилась информация о том, что Sony Interactive Entertainment (SIE), давний партнёр организации, продолжит быть её спонсором до сезонов 2026-2027 годов. Трёхлетнее соглашение также включает спонсорские права на Суперкубок УЕФА, Юношескую Лигу УЕФА и Лигу чемпионов УЕФА по футзалу.

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SIE сохранит узнаваемость бренда PlayStation благодаря светодиодным табло по периметру поля, фоновому оформлению, интервью для СМИ и спонсорству трансляций. Компания SIE также продолжит пользоваться эксклюзивными возможностями для участия в Фестивале чемпионов УЕФА.

По словам директора по маркетингу УЕФА Ги-Лорана Эпштейна, организация рада вновь поработать с SIE.

Мы рады продолжить наше партнёрство с Sony Interactive Entertainment, поскольку мы вступаем в новую эру Лиги чемпионов УЕФА. SIE является глобальным спонсором с 1997 года.

SIE также с гордостью поддерживает женский футбол УЕФА, который включает в себя спонсирование Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, женского ЕВРО-2025 УЕФА, чемпионатов Европы среди женщин до 19 и 17 лет и прочее.