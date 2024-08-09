Бывший временный президент ФИФА умер во время Олимпиады в Париже

Умер бывший глава Африканской конфедерации футбола Исса Хаяту.

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Ему было 77 лет. Он ушел из жизни в Париже, где был гостем Олимпиады-2024 в качестве почетного члена МОК.

«Опечален известием о кончине Иссы Хаяту. Он был страстным поклонником спорта и посвятил свою жизнь работе в спортивном менеджменте. От имени ФИФА выражаю соболезнования его семье, друзьям, бывшим коллегам и всем, кто его знал. Покойся с миром», – написал президент ФИФА Джанни Инфантино в соцсети.

Хаяту возглавлял Африканскую конфедерацию футбола (CAF) с 1988 по 2017 годы. Уроженец Камеруна также занимал должность вице-президента ФИФА.

В 2002 году он проиграл Йозефу Блаттеру на выборах президента ФИФА. С ноября 2015 года по февраль 2016 года был временным президентом организации после коррупционного скандала и отставки Блаттера.