В МОК ответили Ватикану на критику сцен церемонии открытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) принимает критику некоторых сцен церемонии открытия Олимпиады в Париже как знак социальной и политической значимости Игр. Об этом журналистам заявил президент МОК Томас Бах.

"Мы не получали сообщения из Ватикана. Но у вас не может быть и того, и другого, - сказал Бах. - Вы не можете допустить беспрецедентно высокой значимости Игр в мире и при этом ожидать, что ни у кого не будет комментариев по этому поводу. Поэтому мы принимаем это как знак социальной и политической значимости Игр, это просто обратная сторона медали успеха".

В церемонии открытия была представлена сцена с провокационной пародией на роспись Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Отдельные фрагменты представления широко разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало дискуссию как в России, так и за рубежом. Святой престол заявил, что "на таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения".