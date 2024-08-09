Рамазанов извинился перед провалившей гендерный тест Хелиф

Олимпийский чемпион Рамазанов извинился перед провалившей гендерный тест алжирской спортсменкой Хелиф
Олимпийский чемпион по борьбе, уроженец Дагестана Магомед Рамазанов извинился перед участницей женского боксерского турнира в Париже Иман Хелиф за «свои плохие мысли».
В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. В результате гендерного теста было доказано, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы. Международный олимпийский комитет (МОК) в 2024 году допустил Хелиф к женским соревнованиям. Её результаты на Играх вызвали бурную реакцию в СМИ и в обществе. Алжирка пожаловалась на травлю в социальных сетях, ее отец продемонстрировал свидетельство о рождении, чтобы доказать, что спортсменка родилась девочкой. Глава МОК Томас Бах прекратить разговоры о боксерах, проваливших гендерный тест.
— Трансгендерам нельзя давать выступать (в женских соревнованиях), это мужчины, а женщины — женщины. Насчет этой девушки скажу, что я плохо подумал о ней. Алжир — мусульманская страна, я думал, как они могли это позволить. Хочу официально извиниться перед ней за своих плохие мысли. У этой девочки тоже был тяжелый образ жизни, что она там делала — это ее личное дело, какие там у нее грехи, она будет сама отвечать, — передает слова Рамазанова корреспондент «Матч ТВ».
Хелиф вышла в финал турнира по боксу, где сразится за золото Олимпиады‑2024 с китаянкой Ян Лю. Бой пройдет в пятницу, начало поединка в 23:51 мск.
Рамазанов на Олимпиаде в Париже представляет Болгарию. В финале весовой категории до 86 кг он одержал победу над иранцем Хассаном Язданишарати.
Олимпийский чемпион Рамазанов извинился перед провалившей гендерный тест алжирской спортсменкой Хелиф
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