Рамазанов извинился перед провалившей гендерный тест Хелиф

Олимпийский чемпион по борьбе, уроженец Дагестана Магомед Рамазанов извинился перед участницей женского боксерского турнира в Париже Иман Хелиф за «свои плохие мысли».

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. В результате гендерного теста было доказано, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы. Международный олимпийский комитет (МОК) в 2024 году допустил Хелиф к женским соревнованиям. Её результаты на Играх вызвали бурную реакцию в СМИ и в обществе. Алжирка пожаловалась на травлю в социальных сетях, ее отец продемонстрировал свидетельство о рождении, чтобы доказать, что спортсменка родилась девочкой. Глава МОК Томас Бах прекратить разговоры о боксерах, проваливших гендерный тест.

— Трансгендерам нельзя давать выступать (в женских соревнованиях), это мужчины, а женщины — женщины. Насчет этой девушки скажу, что я плохо подумал о ней. Алжир — мусульманская страна, я думал, как они могли это позволить. Хочу официально извиниться перед ней за своих плохие мысли. У этой девочки тоже был тяжелый образ жизни, что она там делала — это ее личное дело, какие там у нее грехи, она будет сама отвечать, — передает слова Рамазанова корреспондент «Матч ТВ».

Хелиф вышла в финал турнира по боксу, где сразится за золото Олимпиады‑2024 с китаянкой Ян Лю. Бой пройдет в пятницу, начало поединка в 23:51 мск.

Рамазанов на Олимпиаде в Париже представляет Болгарию. В финале весовой категории до 86 кг он одержал победу над иранцем Хассаном Язданишарати.