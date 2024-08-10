Готовность к труду и обороне простимулируют рублем

В преддверии Дня физкультурника, который в этом году выпал на 10 августа, решили напомнить о финансовой выгоде здорового образа жизни. Спортом в России занимаются 76 миллионов человек, это почти 57 процентов населения. Многие из спортсменов-любителей сдают нормативы ГТО.

Движение «Готов к труду и обороне», основанное в 1930 году, возродилось в 2014 году и становится все более популярным. В 2025 году для обладателей значка ГТО введут налоговый вычет. Фискальные льготы уже третий год работают для посетителей фитнес-центров. Как оформить вычет за качалку и какой будет налоговая скидка за ГТО, разбиралась «Парламентская газета».

Ходьба в противогазе и прыжки с трамплина

В 1937 году Самуил Маршак написал стихотворение «Рассказ о неизвестном герое». Поводом стал реальный случай: молодой москвич спас 24-летнюю девушку из пожара на верхнем этаже жилого дома. В стихотворении, правда, в роли спасенной фигурирует маленькая девочка. Герой остался неизвестным как в жизни, так и в книжке. Маршак дал его описание:

«Среднего роста,

Плечистый и крепкий,

Ходит он в белой

Футболке и кепке.

Знак «ГТО»

На груди у него.

Больше не знают

О нем ничего».

Сложность была еще и в том, что под эти приметы в то время подходили сотни молодых парней. Движение «Готов к труду и обороне» было очень популярно в то время, и многие носили значок ГТО.

Инициатором Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» стал комсомол. 24 мая 1930 года в «Комсомольской правде» напечатали обращение о разработке нормативов для проведения испытаний на право получения значка ГТО. Эти требования утвердили в марте 1931 года после общественного обсуждения. Целью испытаний заявили «дальнейшее повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения».

Когда был официально учрежден спортивный комплекс, британская газета «Таймс» написала: «У русских появилось новое секретное оружие под названием ГТО».

К испытаниям в то время допускали молодых людей с 18 лет и девушек с 17 лет. Перед сдачей нормативов врач проверял здоровье спортсменов. Их делили на три возрастные категории, для каждой были свои нормативы. В первом комплексе ГТО было 21 упражнение, в том числе бег на разные дистанции, подтягивание, метание гранаты, лазание по канату или шесту, лыжи, гребля, плавание. Были и такие испытания, как поднимание патронного ящика весом 32 килограмма и передвижение с ним на 50 метров или ходьба в противогазе на один километр. При сдаче нормативов учитывали умение ездить верхом или на велосипеде, навыки управления трактором, мотоциклом и автомобилем.

Также желающие получить значок сдавали военное дело, историю физкультурных достижений. Они должны были уметь оказывать первую медицинскую помощь.

В 1932 году появилась вторая, более сложная ступень ГТО — требования дополнили еще четырьмя упражнениями: прыжками на лыжах с трамплина (только для мужчин), фехтование, прыжки в воду, преодоление военного городка.

220 миллионов сдавших

Результаты ГТО вносили в билет физкультурника, а сдавшим выдавали значки. Сначала их делали из меди или латуни, покрывали горячей эмалью, а затем начали массовый выпуск значков из алюминия с эмалевым покрытием. Идея значка ГТО принадлежит московскому школьнику Владимиру Токареву, а в жизнь ее воплотил художник Михаил Ягужинский. На значке на фоне красной звезды изображали бегуна, пересекающего финишную ленту. Знак можно было крепить на винт или булавку. Первым обладателем значка стал знаменитый конькобежец Яков Мельников. А первыми женщинами, сдавшими нормативы, стали студентки Военно-воздушной академии.

В советское время получить значок ГТО стремились почти все молодые люди. Это было модно и престижно. Есть даже плакат 30-го года, на котором напечатаны стихи: «Работать, строить и не ныть! / Нам в новой жизни путь указан. / Атлетом можешь ты не быть, / Но физкультурником — обязан».

В 1931 году успешно сдали ГТО 24 тысячи человек, в 1932 году — 465 тысяч и в 1933 году — 835 тысяч. К 1976 году больше 220 миллионов человек успешно сдали нормативы. А с 1974 по 1981 год проходили Всесоюзные первенства по многоборью ГТО. Например, в 1975 году в массовых стартах участвовали 37 миллионов человек, а в финал вышли 500 человек. В 1985 году комплекс ГТО усовершенствовали, но с распадом Союза эта система спортивной подготовки развалилась.

Депутаты показали пример

Комплекс ГТО возродился в 2014 году. За последние десять лет к нему присоединились больше 22 миллионов человек со всей России, и 7,6 миллиона выполнили нормативы. Только в 2023 году значки получили 2,7 миллиона россиян.

Одними из первых в современной России нормы ГТО сдали депутаты Госдумы. Летом 2015 года значки получили двадцать парламентариев, в том числе руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, его первый заместитель Дмитрий Вяткин, член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Рима Баталова, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Они отжимались, подтягивались, бежали кросс, качали пресс.

Значок ГТО есть и у председателя Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. «Физкультура и спорт со мной всю жизнь, — рассказал политик, заслуженный работник физической культуры России. — Я сдавал нормы ГТО в советское время и до сих пор стараюсь быть физически активным. Здоровый образ жизни закаляет характер и мотивирует становиться лучшей версией себя».

К сожалению, отметил Харитонов, двигательная активность современного человека часто сводится к поездкам до работы и обратно домой. Иногда к этому добавляются променады в детский сад и магазин. К сидячему образу жизни привыкнуть легко, а чтобы встать на путь исправления и приобщить себя к спорту, нужны сила воли и усердие.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, возглавляющий Федерацию спортивного туризма, напомнил, что в обновленные нормы ГТО вошел туризм, туристические походы. «Мы добились этого! Считаю это успехом нашей федерации, — не скрыл радости Миронов. — Где, как не в походе, то есть в реальных природных и погодных условиях, можно проверить себя и подтвердить свою подготовленность».

Гроссмейстер Сергей Карякин, чья кандидатура была предложена 16 июля главой Крыма Сергеем Аксеновым на пост сенатора от региона, сдавал нормативы ГТО в 2019 году. «Сложно было выполнить упражнение наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, — рассказал он «Парламентской газете». — Гибкость и растяжка не самые сильные мои стороны».

А вот отжимания и подтягивания дались гроссмейстеру легко, ведь Карякин старается держать себя в форме. «Было сложно, но одновременно очень круто, — признался он. — Жаль, что значок я так и не получил. Несмотря на то что в нормативы я уложился, часть упражнений надо было прийти сдать в другой день. Но времени свободного не нашлось».

Какие испытания нужно пройти

Существует три вида значков ГТО — золотой, серебряный и бронзовый. На них изображены два российских триколора, бегущий человек, надпись «ГТО» и номер возрастной ступени. На золотом значке центральное поле красное, на серебряном — синее, а на бронзовом — зеленое.

Сейчас значок можно получить уже в 6 лет. Для школьников предусмотрены шесть ступеней, для взрослых — 12. Из перечня испытаний для своей возрастной группы соискатель может выбирать те, которые больше ему подходят. Молодые люди 20-24 лет для получения золотого значка ГТО должны, например, пробежать кросс 3 километра за 12 минут, за 21,5 минуты пройти 5 километров на лыжах, подтянуться 16 раз, отжаться 45 раз, поднять 16-килограммовую гирю 44 раза. Женщины любого возраста подтягиваются из виса, лежа на низкой перекладине, и им не нужно поднимать гирю. Зато гибкость у них должна быть больше, чем у мужчин, а бег и отжимания также включены в их программу. Метание спортивного снаряда обязательно для мужчин и женщин, но мужской снаряд весит 700 граммов, а женский — 500. Кинуть его мужчины должны на 32-38 метров, а женщины — на 13-22 метра.

Люди старше 70 лет тоже могут получить значок ГТО. В испытания входит смешанное передвижение на 1—2 километра, это расстояние надо пройти максимум за 28,4 минуты. Также среди испытаний — лыжи, плавание, отжимания от стула. Для получения бронзового значка достаточно отжаться один раз, а для золотого — мужчинам 8 раз и женщинам 6 раз.

Как записаться

Перед сдачей нормативов можно потренироваться самостоятельно — на сайте ГТО есть видео, как правильно выполнять каждое упражнение. Чтобы пройти испытания, следует зарегистрироваться на этом сайте, заполнить анкету и добавить к ней две фотографии. После завершения регистрации участнику присвоят порядковый номер, который пришлют на электронную почту, и предложат выбрать удобный пункт, дату и время сдачи нормативов.

Перед тем как отправиться на пункт сдачи ГТО, нужно получить справку о состоянии здоровья. Студенты и школьники могут взять ее в учебном заведении, а взрослые — в поликлинике. Справку и паспорт следует взять с собой в день испытаний. За один день разрешают пройти только 3-4 вида испытаний, на каждое дают одну попытку. Значки ГТО выдают не сразу, а раз в квартал, когда центры тестирования организуют торжественное награждение.

Льготы для значкистов

Сейчас обладатели значка ГТО любой категории могут получить дополнительно от 2 до 10 баллов при поступлении в высшее учебное заведение. При этом вузы сами решают, сколько баллов назначать и делать ли различия между золотыми, серебряными и бронзовыми значкистами. В некоторых вузах отличникам ГТО платят повышенную стипендию. Чтобы получить эти бонусы, абитуриенты должны предоставить удостоверение или копию приказа о присвоении награды.

С 2025 года для тех, кто успешно сдал нормы ГТО, введут налоговый вычет из НДФЛ. Такую поправку внесли в Налоговый кодекс этим летом. От налога освободят 18 тысяч рублей из дохода за прошлый год. То есть при ставке НДФЛ в 13 процентов можно будет вернуть 2340 рублей. Обратиться за вычетом смогут те, кто впервые получил значок ГТО или повторно сдал нормативы.

«Государство стремится к тому, чтобы стимулировать людей систематически заниматься спортом, — сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Евгений Ревенко. — Без систематических занятий спортом сдать нормы ГТО невозможно». Депутат уверен, что налоговый вычет будет стимулировать интерес к занятиям физкультурой. Сам Ревенко легкоатлет, занимается марафонским бегом, но пока не получил значок ГТО. Зато в мае 2024 года на чемпионате России по марафонскому бегу занял среди спортсменов-любителей первое место в своей возрастной группе. «Спорт — это качественная и продолжительная жизнь, — подчеркнул депутат. — Есть и еще один отложенный результат — снижение нагрузки на систему здравоохранения. Известно, что люди, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни, реже болеют и обращаются к врачам».

Вычет за фитнес

В России уже есть налоговые стимулы для спортсменов-любителей. В 2022 году ввели налоговый вычет для тех, кто занимается в спортклубах и секциях. Получить его можно за себя или за детей до 18 лет. Общий лимит вычета за фитнес — 150 тысяч рублей, указано на портале госуслуг. Вернуть можно 13 процентов от потраченной суммы, максимум 19 500 рублей в год. Право на вычет сохраняется в течение трех лет. Для его получения нужно загрузить информацию о покупке абонемента на фитнес в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. При этом человек должен быть официально трудоустроенным или платить НДФЛ за другие доходы, например за сдачу квартиры в аренду. Если абонемент на фитнес стоит 20 тысяч рублей, то вернут 2600 рублей. Если вычет оформляют за занятия детей, то следует приложить к справке об оплате спортивных услуг документы, подтверждающие родство.

По словам главы Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, оформить налоговый вычет за фитнес несложно. «Нужно получить на руки договор об оплате услуг спортклуба и чек. При этом важно проверить, есть ли фитнес-клуб в реестре Минспорта», — сказала Киселева. Этот реестр находится в интернете в открытом доступе и ежегодно обновляется. Компания, оказывающая спортивные услуги, должна соответствовать определенным требованиям, чтобы попасть в реестр. Физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности организаций, а в штате — работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. Компания при этом не может находиться в перечне недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Документы на включение в реестр Минспорта фитнес-центры подают ежегодно до 1 октября, а список формируется к 1 декабря.