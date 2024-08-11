Церемония закрытия Олимпиады проходит в Париже

Церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр проходит на парижском стадионе "Стад де Франс".

В начале церемонии французский пловец Леон Маршан, завоевавший четыре золотые медали на Олимпиаде в Париже, потушил факел с олимпийским огнем. Также для зрителей церемонии выступил симфонический оркестр.

На стадионе прошли знаменосцы команд-участниц, за ними вышли спортсмены, принимавшие участие в Играх.

Олимпийские игры проходили в столице Франции с 24 июля по 11 августа. Российские спортсмены уже покинули Париж и не принимают участия в церемонии закрытия.

На Олимпийских играх в Париже российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе, завоеванные ими награды не учитывались в медальном зачете. Россияне и белорусы выступали под нейтральным флагом: бирюзовым полотнищем, в центре которого изображены бирюзовые буквы AIN ("индивидуальные нейтральные спортсмены") в белом круге.

На Играх в Париже спортсмены из России завоевали одну серебряную награду - в женском парном разряде второе место заняли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Всего в Олимпиаде приняли участие 15 нейтральных российских атлетов, среди которых семь теннисистов (Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Елена Веснина, Андреева, Шнайдер), по три велосипедиста (Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица) и гребца на каноэ (Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко), а также пловец Евгений Сомов и прыгунья на батуте Анжела Бладцева.