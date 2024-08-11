Тарасова оценила уход Баха с поста главы МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял правильное решение об уходе со своего поста. Об этом она сказала в комментарии «Матч ТВ».

«Его мнение и решения привели к тому, что мы не участвуем нигде», — отметила Тарасова, добавив, что он запомнится ей, как «человек, который не поддержал нас в трудную минуту».

Ранее Бах заявил о том, что не будет баллотироваться на новый срок. Функционер подчеркнул, что обсуждал это решение с семьей.

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«Я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — заявил он

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах занимал должность с сентября 2013 года.