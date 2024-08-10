Журова назвала идеального кандидата на пост президента МОК для России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Хуан Антонио Самаранч-младший был бы идеальным кандидатом на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) для России, передает РИА Новости.

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«Идеальным вариантом для нас был бы Антонио Самаранч Он всегда был нейтрален, всегда был за спорт. Тут нужен человек, который будет готов работать за спорт», — сказала Журова.

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Хуан Антонио Самаранч-младший является членом МОК, Национального олимпийского комитета Испании и первым вице-президентом Международной федерации современного пятиборья. Его отец Хуан Антонио Самаранч-старший возглавлял МОК с 1980 по 2001 год.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.