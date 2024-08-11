В РПЦ назвали постер закрытия Игр в Париже иконой дьявола

Официальный постер закрытия Олимпийских игр в Париже похож на икону дьявола, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram.

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На постере черного цвета нарисована падающая на земной шар мужская фигура, объятая светом.

«Афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола», — высказался представитель РПЦ.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже. По ее словам, никто не в праве судить отечественных атлетов в вопросе, стоило ехать на Олимпиаду или нет.

9 августа россияне завершили выступление на Играх. Из 15 допущенных атлетов только двое смогли завоевать медали — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали вторыми.