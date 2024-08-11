Валуев высказался о выигравшей Олимпиаду боксерше с мужской хромосомой

Выступление боксеров-женщин с мужской хромосомой является нарушением принципа равенства, заявил NEWS.ru бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. Он выразил сочувствие девушкам, которым пришлось соревноваться с такими спортсменками.

По-человечески мне жаль тех девушек, которым пришлось встретиться с вчерашними мужчинами. У нас понятия «спортсмен» и «спортсменка», а теперь рождается некое новое понятие «олимпийская спортсмен». Это открытие ящика Пандоры. Если говорить про хромосомы — то их наличие подразумевает создание неравенства. Основополагающий олимпийский принцип равенства уже не соблюдается, — сказал Валуев.

Он добавил, что никто не видел спортсменов с женскими хромосомами, выступающих в мужских соревнованиях.

Провалившая гендерный тест Иман Хелиф выступила с призывом

Алжирская боксерша Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже победила китаянку Ян Лю и завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг. В минувшем году Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) из-за выявленного тестами мужского набора хромосом XY.