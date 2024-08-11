Журова высказалась о гендерном скандале на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет не знает, как отличить мальчиков от девочек, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий отметила, что Игры в Париже запомнились одними скандалами. По словам депутата, для МОК все анализы необъективны и антинаучны.

Касательно трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), которые стали олимпийскими чемпионами, я думаю, что МОК стоит всерьез призадуматься о том, чтобы вернуться к Играм 90-х, когда они проводили гендерные тесты. Ведь сейчас миру никто так и не доказал, что эти боксерши действительно женщины, поэтому люди и возмущаются. Никаких достоверных данных мы не видели. Все знают, как мальчика отличить от девочки, а МОК, выходит, не знает, — высказалась Журова.

Депутат отметила, что у СМИ сейчас больше власти, появилось много блогеров, наблюдается необычная тенденция. В большинстве обсуждаются не сами соревнования, а скандалы на Играх. Парламентарий подчеркнула, что сами спортсмены создают вокруг себя новости.

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Конечно, проще сфотографироваться под лавкой и сказать, что у него не было кровати. Так он завоюет больше поддержки, лайков в соцсетях. Спортсмены, к сожалению, больше развлекаются, чем думают о соревнованиях. Особенно те, у кого нет шансов на победу. Это было и раньше, но теперь стало более явным, — заключила Журова.

Ранее Facebook (деятельность в РФ запрещена) заблокировал создателя слова «мем» Ричарда Докинза за комментарий об алжирской боксерше Иман Хелиф. Британец в соцсети X написал, что спортсменка является мужчиной. По мнению самого Докинза, это стало причиной бана. Хелиф в крайнем бою победила китаянку Ян Лю и завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.