Волочкова — о Бахе: «Было бы круто, если бы он ушел пораньше»

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в беседе с «Матч ТВ» выразила пожелание, чтобы президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах покинул пост раньше, чем в 2025 году.

Бах в субботу объявил о том, что не будет баллотироваться на новый срок и предложил провести выборы в марте 2025 года. В октябре 2023 года на 141‑й сессии МОК в Мумбаи члены организации предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания немца на третий президентский срок.

В России отреагировали на уход Баха с поста главы МОК

- Пусть он остается в своей Европе! Российские спортсмены всегда создавали угрозу своим профессионализмом и умением побеждать. Запрещать выступать нам со своим флагом и гимном – издевательство. Нельзя выносить политику на спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Поэтому скорее бы он (Томас Бах — прим. «Матч ТВ») сам ушел. Было бы круто, если бы он ушел пораньше, а так еще ждать целый год. Он – козел! Пусть Бах сам чего‑то добьется в спорте, вместо того, чтобы устраивать такие несправедливости и устанавливать свои законы. Мне искренне жаль этого человека. А Россия всегда отличалась стойкостью и силой духа. Наши люди объединены идеей патриотизма, и все сложности мы пройдем вместе, — сказала Волчкова «Матч ТВ».

Бах возглавляет МОК с 2013 года. Сначала он был назначен главой организации на восемь лет, а в 2021 году был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.