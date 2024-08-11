Ишмуратова высказалась об уходе Баха с поста главы МОК

Томас Бах устал искать оправдание своим абсурдным решениям на посту президента Международного олимпийского комитета, заявила «Матч ТВ» двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

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Бах в субботу объявил о том, что не будет баллотироваться на новый срок и предложил провести выборы в марте 2025 года. В октябре 2023 года на 141‑й сессии МОК в Мумбаи члены организации предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания немца на третий президентский срок.

— Видимо, устал прогибаться и находить оправдание своим абсурдным решениям. Ведь последние Олимпийские игры были предельно показательны: не допустили команды России и Белоруссии, требуя от спортсменов этих стран подписать фактически заявление на отказ от своей страны, а также участие в соревнованиях педофила и трансгендеров, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».

Бах возглавляет МОК с 2013 года. Сначала он был назначен главой организации на восемь лет, а в 2021 году был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.