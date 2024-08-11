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Ишмуратова — об уходе Баха с поста главы МОК: «Видимо, устал прогибаться и находить оправдание своим абсурдным решениям»

Томас Бах устал искать оправдание своим абсурдным решениям на посту президента Международного олимпийского комитета, заявила «Матч ТВ» двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Ишмуратова высказалась об уходе Баха с поста главы МОК
©  Матч ТВ

Бах в субботу объявил о том, что не будет баллотироваться на новый срок и предложил провести выборы в марте 2025 года. В октябре 2023 года на 141‑й сессии МОК в Мумбаи члены организации предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания немца на третий президентский срок.

— Видимо, устал прогибаться и находить оправдание своим абсурдным решениям. Ведь последние Олимпийские игры были предельно показательны: не допустили команды России и Белоруссии, требуя от спортсменов этих стран подписать фактически заявление на отказ от своей страны, а также участие в соревнованиях педофила и трансгендеров, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».

Бах возглавляет МОК с 2013 года. Сначала он был назначен главой организации на восемь лет, а в 2021 году был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.

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