Александр Тихонов: «Баху надо было вовремя уйти. Теперь самые худшие Олимпийские игры будут связаны с его именем»
Александр Тихонов считает, что Баху нужно было раньше покинуть пост главы МОК.
Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Он возглавляет организацию с 2013 года.
«Баху надо было давно это сделать, чтобы уйти без позора. Он прекрасно понимал, что Париж станет Олимпиадой позора по многим вопросам. Надо было вовремя уйти, а теперь самые худшие Олимпийские игры будут связаны с его именем», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
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Александр Тихонов: «Баху надо было вовремя уйти. Теперь самые худшие Олимпийские игры будут связаны с его именем»
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