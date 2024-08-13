Александр Тихонов считает, что Баху нужно было раньше покинуть пост главы МОК.

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Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Он возглавляет организацию с 2013 года.