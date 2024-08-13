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Александр Тихонов: «Баху надо было вовремя уйти. Теперь самые худшие Олимпийские игры будут связаны с его именем»

Александр Тихонов считает, что Баху нужно было раньше покинуть пост главы МОК.

Тихонов считает, что Баху нужно было раньше покинуть пост главы МОК
© Sports.ru

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Он возглавляет организацию с 2013 года.

«Баху надо было давно это сделать, чтобы уйти без позора. Он прекрасно понимал, что Париж станет Олимпиадой позора по многим вопросам. Надо было вовремя уйти, а теперь самые худшие Олимпийские игры будут связаны с его именем», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
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