Кремлев высказался о решении Баха покинуть МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв дал комментарий по поводу решения действующего главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не переизбираться на новый срок. При этом Умар подчеркнул, что Международная ассоциация бокса готова начать сотрудничество с новым руководством МОК.

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Ранее Бах сообщил, что не станет баллотироваться на новый срок, предложив провести выборы в марте 2025 года.