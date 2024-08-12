Алексей Смертин поддержал в забеге «Без Границ» людей с ограниченными возможностями здоровья

Благотворительный забег «Без Границ» состоялся на Центральной аллее возле пруда в Измайловском парке 11 августа 2024 года.

© Пресс-служба

Организаторам спортивного праздника – Благотворительному фонду «Спорт для Жизни» - удалось собрать на мероприятие звезд эстрады, спортсменов, детей и всех неравнодушных, кто помог собрать средства на флагманский проект фонда «Марафон в Темноте», в рамках которого люди с инвалидностью по зрению занимаются спортом. Более 700 человек поучаствовали в забеге, среди них - более 120 детей, больше 70 человек с инвалидностью. Участниками и гостями забега «Без Границ» стали жители не только Москвы, но и многих других городов России, и даже других стран, в том числе Китая.

В рамках мероприятия были устроены забеги как для детей, так и для взрослых. Один участник мог бежать несколько этапов, передавая потом эстафету следующему участнику. Изюминкой забега «Без Границ» стала уникальная дистанция «вслепую» на 2 км. На старт здесь выходили парой: один из участников бежал в повязке на глазах в роли незрячего бегуна, а его партнер выступал как сопровождающий. Потом, при желании, можно было поменяться местами.

© Пресс-служба

Участником забега «Без границ» стал известный футболист Алексей Смертин, который бежал дистанцию в 10 километров.

- Обычно я бегаю на других аллеях, но такая пересеченная местность мне тоже близка, поскольку я живу за городом и у меня есть возможность бегать по лесу, - поделился своими впечатлениями он. - То есть эта такая аутентичность, которая придает сил и поднимает настроение. Смена картинки дает позитивные эмоции, наступает энергосберегающий режим, отпадает вся суета, и голова становится светлой. Это как раз то, что я люблю, потому что это отмывает тебя от той действительности, которая обычно перегружает. Важна и возможность пообщаться. Хорошо, когда какой-то вид спорта объединяет всех — и мужчин, и женщин, и детей, и бабушек с дедушками. Лично я жену уже приобщил к бегу, а маме готовлю сюрприз. Недавно ей исполнилось 75 лет, и я поставил цель, чтобы она пробежала хотя бы «пятерку». Есть социальная самореализация — работа, карьера, первоначальный капитал… А когда с тобой все это уже произошло, то, конечно, ты начинаешь что-то отдавать другим. Если ты научился давать пас, не надеясь, что тебе что-то вернут взамен, то это потом транслируется и на постфутбольную деятельность. Поэтому я стараюсь помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Фонд «Спорт для Жизни» и «Марафон в темноте» - это классная история. Обучение тренеров — это тоже то, чем я занимаюсь. Я сам бежал в связке со слабовидящими. Поэтому такие приглашения нельзя игнорировать, даже если у тебя плотный график, ведь ты вселяешь своим примером уверенность в других.

На финише бегунов ждали питьевая вода и арбузы. В качестве бонуса участники забега «Без границ» стали зрителями концерта, в котором приняли участие певица Марина Михеева, группа «Оризонт» и участник шоу «Голос» - Арсений Курчанин. Перед сценой Измайловского парка собралось много народа, люди охотно пели и танцевали. Трогательные видеообращения с поддержкой забега «Без границ» прислали: звезды эстрады - народный артист России Николай Басков, Митя Фомин, Карина Кокс, Ирина Ортман, Юля Костюшкина, Вера Алдонина, иллюзионист Сергей Воронцов, мастер спорта по регби и телеведущий Кирилл Кошарин и многие другие.

© Пресс-служба

© Пресс-служба

Фонд «Спорт для Жизни» отметил осенью 2023 года свое десятилетие. Он родился из идеи подготовить незрячего человека к марафону, так родился проект «Марафон в Темноте» и сам фонд «Спорт для Жизни». Работа фонда не имеет аналогов в России.