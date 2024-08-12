Фетисов: Бах угробил все олимпийские принципы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Томаса Баха не переизбираться на должность главы Международного олимпийского комитета (МОК). RT на русском

«Когда мы выступали, спорт развивался и служил объединяющей силой. Бах эти принципы угробил. Я уже говорил, что не пожму ему руку ни при каких обстоятельствах. Верю, что найдется человек, который будет думать не о конфликтах, а о том, как их решить, — заявил он. Матч ТВ

Ранее глава IBA Умар Кремлев поприветствовал решение Баха не переизбираться на пост президента МОК. Российская газета