Журова: думаю, вариант с пророссийским кандидатом в президенты МОК возможен

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что, по ее мнению, вариант с пророссийским кандидатом на выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК) прорабатывается.

В понедельник МОК на сайте опубликовал директивы о выборах президента. Окончательный список кандидатов на должность главы организации будет опубликован 16 сентября.

— Думаю, что такой вариант прорабатывается, поддержать кого‑то, кто нам понятнее. Просто лучше об этом не говорить открыто. Лучше вести подпольную борьбу и агитацию, скажем так. Не могу сказать, кто это может быть. Так назовёшь человека, а ему не дадут выиграть. На ум, например, приходит Самаранч‑младший. Вспоминая отца… Но, если там будет россиянин, он же должен переехать в Швейцарию, в России он жить не сможет. Нашим и африканцам, увы, там места нет. Может быть принц Монако, он любит Россию, насколько я знаю, — сказала Журова «Матч ТВ».

На прошлой неделе глава организации Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Олимпийский чемпион по фехтованию возглавляет МОК с 2013 года.

Выборы президента состоятся на сессии МОК в Афинах с 18 по 21 марта 2025 года.