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Дмитрий Губерниев: «Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо. Нужно делать все, чтобы вернуться и быть частью олимпийской экосистемы»

Дмитрий Губерниев назвал «невероятными» прошедшие Олимпийские игры в Париже.

Губерниев: Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо
© Sports.ru

Летние Игры-2024 прошли с 26 июля по 11 августа.

«Самое главное впечатление от Игр – это то, что было видно, как вся планета соскучилась по Олимпиаде после ковида. Со спортивной точки зрения, с точки зрения драматургии, философии это была невероятная Олимпиада. Про косяки говорить не хочется, они известны. Нам нужно прикладывать максимум усилий, чтобы вернуться по-настоящему, продолжать поддерживать спорт, детско-юношеский, студенческий, взрослый. Необходимо поддерживать спортсменов и любить. Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо, и, если мы хотим продолжать оставаться частью большой олимпийской семьи, нужно предпринимать огромные усилия для того, чтобы по-прежнему быть великой спортивной державой. Мы будем терять позиции, мы их уже теряем в самых разных видах спорта. Нужно продолжать проводить соревнования, новые, старые, приглашать гостей, развивать институт сборных и, конечно же, делать все, чтобы вернуться и продолжать быть частью олимпийской экосистемы», – написал комментатор в колонке для «Советского спорта».
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Дмитрий Губерниев
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