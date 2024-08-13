Драчев считает, что Бах в отношении российского спорта исполняет роль микрофона

Уход Томаса Баха с поста президента Международного олимпийского комитета (МОК) не способен повлиять на снятие санкций с российского спорта, потому что в этом вопросе от его мнения ничего не зависит, он лишь продвигает политику спонсоров организации. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира по биатлону, олимпийский призер Владимир Драчев.

Бах 10 августа объявил, что в следующем году покинет пост президента МОК, который он занимает последние 11 лет.

"Томас Бах правильно поступил, он до того довел ситуацию, что пора уходить, - сказал Драчев. - Хуже уже точно быть не может, если даже придет Себастьян Коу. Надо понимать, что мы им там в принципе не нужны, и спорт просто одним из первых попал под раздачу. Они же специально это делают, это понимают и наши спортсмены, и тренеры. К сожалению, нас пытались продавить в том числе через спорт".

"Перспективы возвращения на Олимпиаду в 2026 году? От Баха ничего не зависит, он просто микрофон, который озвучивает решение других людей. Это не его мнение или мнение исполкома МОК - это мнение людей, которые выдают деньги на работу МОК. Что те говорят, то они и делают. Без разницы, будет это Бах, Коу или [Сергей] Бубка. Когда поменяется политическая ситуация, тогда в целом и поменяется отношение МОК, сейчас они категорически против нас", - добавил он.

За время президентства Баха российский спорт несколько раз подвергался санкциям, в последний раз - после начала специальной военной операции на Украине. Последний раз под своим флагом на Олимпиаде российские спортсмены выступали в 2016 году. На основании рекомендации МОК в 2022 году они были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. На Олимпиаде в Париже в итоге выступали 15 российских спортсменов.