В Госдуме назвали фаворита в борьбе за пост президента МОК

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал главу World Athletics Себастьяна Коу фаворитом в борьбе за пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

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По мнению депутата, это не лучший вариант для Росссии.

«Он уже и на посту президента World Athletics, и во всем том, что связано с операционной деятельностью, много чего сделал не в пользу России», — посчитал Свищев.

При этом депутат добавил, что с любым главной МОК придется выстраивать рабочие отношения.

«И чем быстрее мы это сделаем, тем скорее интегрируется вся российская команда в международную жизнь», — подчеркнул Свищев.

10 августа Томас Бах объявил о грядущем уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией. Выборы нового президента пройдут в марте 2025 года.