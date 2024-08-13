Тарасова рассказала, какой человек должен возглавить МОК после ухода Баха

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что во главе Международного олимпийского комитета (МОК) должен быть руководитель с достойными человеческими качествами.

Президент МОК Томас Бах на прошлой неделе объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что готов рассмотреть возможность баллотироваться на пост главы МОК. Выборы президента организации пройдут в марте 2025 года на сессии МОК в Афинах, список кандидатов будет опубликован 16 сентября.

— Во главе МОК должен быть не только профессионал, но и достойный человек по своим качествам. Мы столкнулись с людьми, которые нас не хотят и не будут знать, поэтому наши спортсмены сидят дома. Они позволили себе не пригласить великую страну, выдающихся спортсменов на Олимпийские игры. У таких руководителей нет ни стыда, ни совести. И видеть их больше бы не хотелось, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Бах возглавляет МОК с 2013 года. Сначала он был назначен главой организации на восемь лет, а в 2021 году был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.