В Госдуме призвали не верить словам Баха об уходе с поста главы МОК

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах может блефовать, когда говорит о своем уходе в 2025 году. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Не сильно верю Баху, что он уходит с поста главы МОК. Допускаю, что это спектакль в стиле «поуговаривайте меня, чтобы я остался». Боюсь, что любого кандидата, готового работать с Россией, не изберут», — заявила Журова.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес.