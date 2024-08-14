Умерла легкоатлетка Ирина Подъяловская

Заслуженный мастер спорта СССР по лёгкой атлетике Ирина Подъяловская ушла из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).

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Подъяловская начала заниматься лёгкой атлетикой в 1973 году и специализировалась в беге на средние дистанции. В 1983 году она впервые выиграла чемпионат СССР в беге на 800 м. Тогда же она впервые дебютировала в составе сборной команды страны на летней Универсиаде в Эдмонтоне (Канада), где выиграла золотую медаль с результатом 1.59,29. На следующий год в Москве вместе со сборной СССР установила действующий мировой рекорд в эстафете 4х800 м (7.50,17). В 1984-м она выиграла в беге на 800 м на Играх дружбы, где пробежала быстрее, чем победительница Олимпийских игр Лос-Анджелеса Дойна Мелинте. В том же году Ирина Подъяловская установила личный рекорд — 1.55,69.

В последнее время Ирина Подъяловская очень успешно работала тренером бегунов-любителей.