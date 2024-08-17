Муж Анастасии Заворотнюк внезапно заявил о болезни Татьяны Навки

Петр Чернышев, вдовец известной актрисы Анастасии Заворотнюк, сделал неожиданное заявление о болезни Татьяны Навки, олимпийской чемпионки и организатора ледового шоу «Вечера на хуторе».

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Появление Чернышева в Сочи на премьере шоу стало для многих сюрпризом, ведь с момента похорон его супруги он избегал публичных мероприятий и прессу. Оказалось, что Татьяна Навка серьезно заболела накануне премьеры и попросила Чернышева заменить её в организационных вопросах.

Петр, несмотря на собственные переживания, не смог отказать давней подруге и взял на себя роль координатора мероприятия. Обычно такие обстоятельства, как простуда, не останавливают профессиональных спортсменов, но, по словам Чернышева, Навка находится в таком состоянии, что даже прием жаропонижающих не помог бы ей выступить. На время восстановления Навки её место в шоу займет другая звезда фигурного катания — Аделина Сотникова, что позволит шоу продолжать свои показы без сбоев.

Первое представление прошло успешно, и Чернышев выразил удовлетворение его исходом:

«Я оказался здесь внепланово, потому что Татьяна заболела, попросила меня помочь».

Однако внешний вид Чернышева на мероприятии вызвал беспокойство среди фанатов. Многие отметили, что горе от потери супруги сильно изменило Петра: он значительно похудел и выглядел уставшим. Кроме того, он продолжает носить обручальное кольцо, что говорит о том, как тяжело ему расстаться с памятью о любимой жене.