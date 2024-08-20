Президент Польши Дуда намерен стать президентом МОК

Польский лидер Анджей Дуда после завершения работы на посту главы государства в 2025 году готов занять пост президента Международного олимпийского комитета. С таким заявлением выступил экс-президент Польши Александр Квасьневский в беседе с порталом Onet.pl, передает РИА Новости.

При этом Квасьневский оценивает шансы на такое назначение как крайне низкие. Он считает, что польскому лидеру стоит рассмотреть в качестве деятельности что-то более реальное.

«Я понимаю, что Анджей Дуда ищет занятие после поста президента. Но я советую поискать что-то более реальное», - отметил бывший глава государства.

Политик подчеркнул, что у МОК свои правила назначения президентов, которыми обычно становятся люди из мира спорта, имеющие отношение к Олимпийским играм.

Ранее сообщалось, что спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши Шимон Холовня всерьез задумался о возможности выставить свою кандидатуру на очередных президентских выборах. Президентские выборы состоятся в Польше в 2025 году. Их точная дата пока не названа.