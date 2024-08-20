Журова об отказе журналистам ТАСС в аккредитации на Паралимпиаду: «Я не удивляюсь, если наших паралимпийцев еще не допустят, у этих людей все может быть»
Журова высказалась об отказе журналистам ТАСС в аккредитации на Паралимпиаду.
«Я думаю, что причины понятны. Они же понимают, что наши журналисты будут крайне восхищаться нашими паралимпийцами, а восхищение ими дает возможность тем же ребятам, которые возвращаются с СВО, стать паралимпийцами. Понятно, что когда вся страна их поддерживает, когда они захотят пойти в спорт, то у них есть большие шансы. Конечно, наши журналисты будут поддерживать наших ребят, я не сомневаюсь, что причина в этом. Они же понимают, что СМИ в том числе с пропагандисткой точки зрения могут правильно донести до людей, с приятными интервью. На месте это было бы легче освещать, чем издалека. Каким-то журналистам все равно дадут возможность аккредитоваться. Видимо, они считают ТАСС каким-то неугодным СМИ для них. По аналогии с Олимпиадой, наверное. Я не удивляюсь, если наших паралимпийцев еще не допустят, у этих людей все может быть», – сказала Светлана Журова.
Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены выступят в индивидуальном нейтральном статусе.
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Журова об отказе журналистам ТАСС в аккредитации на Паралимпиаду: «Я не удивляюсь, если наших паралимпийцев еще не допустят, у этих людей все может быть»
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