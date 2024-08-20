Хоккеист Овечкин начал поиск сотрудников для офиса в России

Легендарный хоккеист Александр Овечкин, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», начал поиск сотрудников для своего офиса. В частности, ему требуется ассистент.

В обязанности помощника будет входить составление расписания активностей Овечкина на следующее лето.

Кроме того, ему необходим ивент-менеджер, способный организовать мероприятие по случаю очередного забитого гола.

В список сотрудников также попал карьерный консультант. Он должен будет помочь Овечкину спланировать, чем заняться после окончания хоккейной карьеры.

В списке требований — успешное прохождения собеседования с хоккеистом. В перспективах — возможность получить работу в топовой компании из спортиндустрии.

Напомним, что Овечкин часто приезжает в Россию с тем, чтобы навестить близких людей. В 2022 году он пообещал через четыре года навсегда вернуться домой, после окончания очередного контракта с «Вашингтон Кэпиталз».