Захарова назвала притеснение российских журналистов на ОИ в Париже сегрегацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об ограничении работы российских журналистов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже. RT на русском

«Это не случайность, это не претензии к конкретному журналисту. Это массовая дискриминация в отношении журналистов из одной конкретной страны. Это и есть сегрегация по национальному признаку, ничего другого», — сказала Захарова. ТАСС

Отмечается, что что изначально были одобрены аккредитации двум журналистам на Паралимпиаде, но позже решение было изменено после повторного рассмотрения государственными органами. Говорит Москва