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Захарова назвала притеснение российских журналистов на ОИ в Париже сегрегацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об ограничении работы российских журналистов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже. RT на русском

«Это не случайность, это не претензии к конкретному журналисту. Это массовая дискриминация в отношении журналистов из одной конкретной страны. Это и есть сегрегация по национальному признаку, ничего другого», — сказала Захарова. ТАСС

Отмечается, что что изначально были одобрены аккредитации двум журналистам на Паралимпиаде, но позже решение было изменено после повторного рассмотрения государственными органами. Говорит Москва

Захарова назвала притеснение российских журналистов на ОИ в Париже сегрегацией
© РИА Новости
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