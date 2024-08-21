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На допинг-тестирование российских спортсменов будет потрачено 24 миллиона рублей

Исполнительный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев рассказал о соглашении с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), предусматривающим увеличение тестирования атлетов.

На допинг-тестирование российских спортсменов будет потрачено 24 млн рублей
© Спорт день за днем
«Наша задача тестировать всех призеров первенств. Мы уже подписали соглашение с РУСАДА на антидопинговом форуме. Наши ожидания, что количество допинг‑тестов увеличится вдвое. Общий объем финансирования на это — 24 миллиона рублей», — приводит слова Сенглеева «Матч ТВ».

В первом квартале 2024 года в России взяли 3 401 пробу (1647 – соревновательные, 1754 – внесоревновательные). Пробы проверяли семь лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). За этот период было выявлено 19 нарушений антидопинговых правил.

За весь 2023 год было зафиксировано 150 нарушений антидопинговых правил.

Около спорта
Владимир Сенглеев
Всемирное антидопинговое агентство