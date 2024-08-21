На допинг-тестирование российских спортсменов будет потрачено 24 млн рублей

Исполнительный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев рассказал о соглашении с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), предусматривающим увеличение тестирования атлетов.

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«Наша задача тестировать всех призеров первенств. Мы уже подписали соглашение с РУСАДА на антидопинговом форуме. Наши ожидания, что количество допинг‑тестов увеличится вдвое. Общий объем финансирования на это — 24 миллиона рублей», — приводит слова Сенглеева «Матч ТВ».

В первом квартале 2024 года в России взяли 3 401 пробу (1647 – соревновательные, 1754 – внесоревновательные). Пробы проверяли семь лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). За этот период было выявлено 19 нарушений антидопинговых правил.

За весь 2023 год было зафиксировано 150 нарушений антидопинговых правил.