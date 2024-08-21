Президент ОКР рассказал о помощи спортсменам из Курска

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация перечислила средства в специальный фонд, чтобы спортсмены из Курска и Курской области могли приезжать в Москву на учебные и спортивные мероприятия.

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— Мы перечислили средства в специальный фонд, чтобы спортсмены могли приезжать из Курска и области на учебные и спортивные мероприятия. Мы идем в помощь государству. Мы организация социально ответственная. Мы всегда думаем о тех людях, спортсменах, в которых и состоит наш резерв, — передает слова Позднякова корреспондент «Матч ТВ».

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в соцсети, что населенные пункты региона подверглись массированному обстрелу со стороны Украины, есть погибшие и раненые среди мирного населения.