Поздняков заявил, что ОКР сохраняет контакты с МОК

Станислав Поздняков: «Контакты с МОК никуда не делись. Как только внешнеполитический фон позволит, сможем решить вопрос о выступлении наших спортсменов»
Станислав Поздняков заявил, что ОКР сохраняет контакты с Международным олимпийским комитетом.
«Понятное дело, что на текущий момент взаимоотношения с МОК достаточно напряженные. Но мы знаем, что ничто не вечно и любые сложности, особенно крупные конфликты, решаются с помощью культуры и спорта. Нейтральные контакты с МОК никуда не делись. Как только внешнеполитический фон позволит, мы сможем в сжатые сроки решить вопрос о выступлении наших спортсменов в мероприятиях», – сказал глава Олимпийского комитета России.
Sports.ru: главные новости
Широков назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита»: «Я говорил, что команда может сплотиться и дать результат. Следующие три игры ключевые – есть опасения, что все пойдет по привычному циклу»
Станислав Поздняков: «Контакты с МОК никуда не делись. Как только внешнеполитический фон позволит, сможем решить вопрос о выступлении наших спортсменов»
«Челси» объявил о переходе Феликса из «Атлетико». Контракт – на 7 лет