$90.69+1.15100.20+1.27
Войти в почту

Станислав Поздняков: «Контакты с МОК никуда не делись. Как только внешнеполитический фон позволит, сможем решить вопрос о выступлении наших спортсменов»

Станислав Поздняков заявил, что ОКР сохраняет контакты с Международным олимпийским комитетом.

Поздняков заявил, что ОКР сохраняет контакты с МОК
© Sports.ru
«Понятное дело, что на текущий момент взаимоотношения с МОК достаточно напряженные. Но мы знаем, что ничто не вечно и любые сложности, особенно крупные конфликты, решаются с помощью культуры и спорта. Нейтральные контакты с МОК никуда не делись. Как только внешнеполитический фон позволит, мы сможем в сжатые сроки решить вопрос о выступлении наших спортсменов в мероприятиях», – сказал глава Олимпийского комитета России.
Около спорта
Станислав Поздняков
Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости