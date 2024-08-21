Российский суд продлил задержание израильскому коллекционеру Ferrari

Санкт-Петербургский суд принял решение продлить задержание израильскому автогонщику и коллекционеру автомобилей Ferrari Джошуа Карту. Об этом сообщают «Известия».

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Согласно решению суда, срок задержания был увеличен на 72 часа. Такое решение было мотивировано тем, что прокуратура запросила дополнительное время для сбора информации по делу Карта. Следующее заседание запланировано на 24 августа.

Напомним, что гражданин Израиля Джошуа Карт в последние несколько лет проживал в России. При этом он находится в международном розыске по запросу со стороны США — его подозревают в мошенничестве. 21 августа мужчина был задержан по запросу Белого дома.